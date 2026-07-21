FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Entain-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Entain-Papier bei 12,71 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 78,678 Entain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 440,60 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 55,94 Prozent gleich.

Entain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,58 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at