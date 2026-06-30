Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Performance im Blick 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Entain-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Entain-Aktie bei 17,40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,488 Entain-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 339,98 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 29.06.2026 auf 5,91 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,00 Prozent verringert.

Entain war somit zuletzt am Markt 3,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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