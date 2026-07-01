FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Experian eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.07.2016 wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,35 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69,686 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 1 772,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,43 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,21 Prozent vermehrt.

Experian war somit zuletzt am Markt 22,65 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at