Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lukrative Experian-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Experian-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Experian-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,14 GBP. Bei einem Experian-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,554 Experian-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,55 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 21.04.2026 auf 29,14 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,55 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Experian betrug jüngst 25,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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