Experian Aktie

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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Performance im Blick 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Experian-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Experian-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,69 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,735 Experian-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Experian-Papiers auf 26,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 704,91 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 70,49 Prozent vermehrt.

Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,94 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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