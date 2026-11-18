Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,30 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,993 Anteilen. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 17.11.2026 197,13 GBP wert, da der Schlussstand 28,19 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 25,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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