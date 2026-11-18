Investoren, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,30 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,993 Anteilen. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 17.11.2026 197,13 GBP wert, da der Schlussstand 28,19 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +97,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 25,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at