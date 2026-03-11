Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Hochrechnung
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Experian-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,292 Experian-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,33 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 10.03.2026 auf 28,26 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,33 Prozent angewachsen.
Experian markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
