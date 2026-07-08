FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie Anlegern gebracht.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 39,03 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hat, hat nun 256,213 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 27,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 920,32 GBP wert. Mit einer Performance von -30,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 23,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at