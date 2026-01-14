FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Experian gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,32 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,339 Experian-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Experian-Papiers auf 33,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 947,88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194,79 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 31,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at