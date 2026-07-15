Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Frühe Anlage
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 30,01 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Experian-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,332 Experian-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,54 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 88,44 GBP wert. Damit wäre die Investition 11,56 Prozent weniger wert.
Am Markt war Experian jüngst 23,65 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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