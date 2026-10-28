Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Frühe Anlage
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren
Die Experian-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Experian-Papier an diesem Tag bei 36,35 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,751 Experian-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 28,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,61 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,39 Prozent abgenommen.
Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
28.10.26
|FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
26.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|34,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.