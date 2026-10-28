Experian Aktie

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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Frühe Anlage 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Experian-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Experian-Papier an diesem Tag bei 36,35 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,751 Experian-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 28,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,61 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,39 Prozent abgenommen.

Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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