Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lohnendes Experian-Investment?
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Experian-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,18 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Experian-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,548 Experian-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 33,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,08 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,08 Prozent.
Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Experian PLC
