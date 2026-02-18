Experian Aktie

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

Experian-Performance im Blick 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,00 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 2,564 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 25,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,13 Prozent verringert.

Experian war somit zuletzt am Markt 22,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

