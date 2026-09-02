Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experian-Investment im Blick 02.09.2026 10:03:27

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Experian-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,44 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,709 Experian-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 793,27 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 01.09.2026 auf 29,70 GBP belief. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 793,27 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,67 Prozent.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 26,89 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Experian PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Experian PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Experian PLC 33,40 -2,91% Experian PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen