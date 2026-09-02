Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investment im Blick
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,44 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,709 Experian-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 793,27 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 01.09.2026 auf 29,70 GBP belief. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 793,27 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,67 Prozent.
Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 26,89 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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