Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Frühe Investition
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20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Experian-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,13 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 35,549 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Experian-Papiers auf 27,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 963,38 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,66 Prozent verringert.
Experian markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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