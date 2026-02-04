FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,769 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 939,46 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 03.02.2026 auf 25,55 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 6,05 Prozent gleich.

Am Markt war Experian jüngst 25,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at