FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Experian eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,22 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 28,393 Experian-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 787,62 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 17.03.2026 auf 27,74 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,24 Prozent.

Experian markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at