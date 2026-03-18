Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Lohnendes Experian-Investment?
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,22 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 28,393 Experian-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 787,62 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 17.03.2026 auf 27,74 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,24 Prozent.
Experian markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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