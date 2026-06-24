FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte eine Experian-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.06.2021 wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Experian-Aktie an diesem Tag bei 28,22 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 3,544 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Experian-Aktien wären am 23.06.2026 89,31 GBP wert, da der Schlussstand 25,20 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 10,69 Prozent verkleinert.

Experian war somit zuletzt am Markt 22,27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at