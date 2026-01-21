Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Performance im Blick
|
21.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte eine Experian-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Experian-Papier bei 38,26 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Experian-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,370 Experian-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 32,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 434,40 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,66 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Experian belief sich jüngst auf 29,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Experian PLC
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|35,20
|-1,12%