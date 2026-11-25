Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Profitables Experian-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Experian von vor einem Jahr angefallen
Am 25.11.2025 wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Experian-Aktie betrug an diesem Tag 33,56 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,797 Experian-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 878,72 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 24.11.2026 auf 29,49 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 12,13 Prozent vermindert.
Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 24,74 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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