So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Experian-Aktien verlieren können.

Am 25.11.2025 wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Experian-Aktie betrug an diesem Tag 33,56 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,797 Experian-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 878,72 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 24.11.2026 auf 29,49 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 12,13 Prozent vermindert.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 24,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at