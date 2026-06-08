Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

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Lukrative Flutter Entertainment-Investition? 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flutter Entertainment von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Flutter Entertainment-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Flutter Entertainment-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 194,98 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flutter Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 51,289 Flutter Entertainment-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (100,49 USD), wäre das Investment nun 5 153,99 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 5 153,99 USD, was einer negativen Performance von 48,46 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 17,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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