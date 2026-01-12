FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flutter Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Flutter Entertainment-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Flutter Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 150,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,477 Flutter Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 215,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 312,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,13 Prozent vermehrt.

Der Flutter Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 37,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

