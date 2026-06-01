Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Frühes Investment
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Flutter Entertainment-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Flutter Entertainment-Aktie an diesem Tag 198,23 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,045 Flutter Entertainment-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 489,24 USD, da sich der Wert eines Flutter Entertainment-Anteils am 29.05.2026 auf 96,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,08 Prozent abgenommen.
Flutter Entertainment war somit zuletzt am Markt 16,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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