WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

Frühe Investition 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Flutter Entertainment-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Flutter Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 197,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Flutter Entertainment-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,507 Flutter Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 222,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,68 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Flutter Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 38,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
