Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Frühe Investition
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Flutter Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 197,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Flutter Entertainment-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,507 Flutter Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 222,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,68 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Flutter Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 38,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Flutter Entertainmentmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flutter Entertainment
|187,15
|-1,81%