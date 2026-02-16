Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Profitable Flutter Entertainment-Anlage?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Flutter Entertainment-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 195,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Flutter Entertainment-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,107 Flutter Entertainment-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 639,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,17 USD belief. Das entspricht einem Minus von 36,08 Prozent.
Jüngst verzeichnete Flutter Entertainment eine Marktkapitalisierung von 21,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Flutter Entertainment
|104,65
|0,24%
