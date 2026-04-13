Flutter Entertainment Aktie

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WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

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Frühes Investment 13.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Flutter Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde die Flutter Entertainment-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Flutter Entertainment-Aktie bei 210,00 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,476 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 102,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,75 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 48,75 USD, was einer negativen Performance von 51,25 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Flutter Entertainment betrug jüngst 17,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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