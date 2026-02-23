FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet

Flutter Entertainment Aktie
Das Flutter Entertainment-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Flutter Entertainment-Papier bei 141,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, hätte er nun 70,621 Anteile im Depot. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Papiere wären am 20.02.2026 8 546,61 USD wert, da der Schlussstand 121,02 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,53 Prozent verkleinert.
Der Flutter Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 21,21 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
