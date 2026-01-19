Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Flutter Entertainment-Investition? 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Flutter Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Flutter Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Flutter Entertainment-Papier bei 197,00 USD. Bei einem Flutter Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,508 Flutter Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,66 USD, da sich der Wert eines Flutter Entertainment-Papiers am 16.01.2026 auf 188,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,34 Prozent verringert.

Flutter Entertainment war somit zuletzt am Markt 33,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flutter Entertainment

mehr Nachrichten