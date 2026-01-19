Flutter Entertainment Aktie
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Flutter Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Flutter Entertainment-Papier bei 197,00 USD. Bei einem Flutter Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,508 Flutter Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,66 USD, da sich der Wert eines Flutter Entertainment-Papiers am 16.01.2026 auf 188,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,34 Prozent verringert.
Flutter Entertainment war somit zuletzt am Markt 33,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
