Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Investmentbeispiel
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Flutter Entertainment von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Flutter Entertainment-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Flutter Entertainment-Anteile an diesem Tag 234,80 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 42,589 Flutter Entertainment-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 615,42 USD, da sich der Wert eines Flutter Entertainment-Papiers am 13.03.2026 auf 108,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,85 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Flutter Entertainment einen Börsenwert von 19,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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