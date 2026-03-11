Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Frasers Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Frasers Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Frasers Group-Aktie bei 4,80 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 083,273 Frasers Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 10.03.2026 13 989,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,72 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,89 Prozent angezogen.
Der Frasers Group-Wert an der Börse wurde auf 2,90 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
