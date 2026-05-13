FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.05.2016 wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 665,245 Frasers Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 136,99 GBP wert. Mit einer Performance von +81,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Frasers Group jüngst 2,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at