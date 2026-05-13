Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Hochrechnung
|
13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.05.2016 wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 665,245 Frasers Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,81 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 136,99 GBP wert. Mit einer Performance von +81,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Frasers Group jüngst 2,98 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
13.05.26
|FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.05.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.at)
|
06.05.26
|FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Frasers Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,75
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. Der US-Markt dürfte höher eröffnen. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.