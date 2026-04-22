Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frasers Group-Performance
|
22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Frasers Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Frasers Group-Papiers betrug an diesem Tag 6,29 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 589,825 Frasers Group-Papiere. Die gehaltenen Frasers Group-Papiere wären am 21.04.2026 10 914,15 GBP wert, da der Schlussstand 6,87 GBP betrug. Mit einer Performance von +9,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Frasers Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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