Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frasers Group-Anlage im Blick
|
17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Frasers Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,80 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 147,059 Frasers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 058,82 GBP, da sich der Wert einer Frasers Group-Aktie am 16.06.2026 auf 7,20 GBP belief. Mit einer Performance von +5,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Frasers Group zuletzt 3,24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
17.06.26
|FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
15.06.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.06.26
|Handel in London: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)