Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

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Frasers Group-Anlage im Blick 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Frasers Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Frasers Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,80 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 147,059 Frasers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 058,82 GBP, da sich der Wert einer Frasers Group-Aktie am 16.06.2026 auf 7,20 GBP belief. Mit einer Performance von +5,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Frasers Group zuletzt 3,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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