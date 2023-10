FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Frasers Group abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Frasers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.10.2022 wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,37 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investierten, hätten nun 1 571,092 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Frasers Group-Aktie auf 8,28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 000,79 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,01 Prozent vermehrt.

Am Markt war Frasers Group jüngst 3,41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at