FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Frasers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22,472 Frasers Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,38 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Papiers am 13.01.2026 auf 6,87 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,38 Prozent.

Der Frasers Group-Wert an der Börse wurde auf 2,96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at