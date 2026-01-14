Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frasers Group-Anlage unter der Lupe
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22,472 Frasers Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,38 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Papiers am 13.01.2026 auf 6,87 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,38 Prozent.
Der Frasers Group-Wert an der Börse wurde auf 2,96 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
14.01.26
|FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.01.26
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Frasers Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Frasers Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,79
|-0,76%