WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Frasers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22,472 Frasers Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,38 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Papiers am 13.01.2026 auf 6,87 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,38 Prozent.

Der Frasers Group-Wert an der Börse wurde auf 2,96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

