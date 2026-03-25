FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Frasers Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Frasers Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Frasers Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Frasers Group-Papier an diesem Tag 6,43 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 155,521 Frasers Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Frasers Group-Papiers auf 6,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 982,12 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,79 Prozent abgenommen.

Alle Frasers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at