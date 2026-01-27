Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Performance
|
27.01.2026 16:04:06
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Fresnillo-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,07 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 415,428 Fresnillo-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 958,24 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 26.01.2026 auf 44,48 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 529,58 Prozent.
Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 30,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26