FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Fresnillo-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,07 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 415,428 Fresnillo-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 958,24 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 26.01.2026 auf 44,48 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 529,58 Prozent.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 30,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at