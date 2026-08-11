FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,72 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 5,071 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fresnillo-Papiere wären am 10.08.2026 150,25 GBP wert, da der Schlussstand 29,63 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,25 Prozent angezogen.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 21,12 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at