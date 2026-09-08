Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment im Blick
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08.09.2026 16:03:50
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 16,97 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,928 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 814,38 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 07.09.2026 auf 30,79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,44 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 23,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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