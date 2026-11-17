Heute vor 3 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 836,885 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 23,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 423,95 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 334,24 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fresnillo betrug jüngst 17,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at