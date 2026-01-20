FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fresnillo-Papiers betrug an diesem Tag 10,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 91,700 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 39,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 664,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,44 Prozent angewachsen.

Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at