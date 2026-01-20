Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Lukrativer Fresnillo-Einstieg?
|
20.01.2026 16:04:27
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fresnillo-Papiers betrug an diesem Tag 10,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 91,700 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 39,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 664,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,44 Prozent angewachsen.
Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
16:04
|FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
19.01.26