Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Lohnendes Fresnillo-Investment? 09.06.2026 16:03:50

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,54 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,711 Fresnillo-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 353,90 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 08.06.2026 auf 30,22 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 253,90 Prozent gleich.

Fresnillo war somit zuletzt am Markt 21,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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