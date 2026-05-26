Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fresnillo-Anlage im Blick 26.05.2026 16:03:55

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,261 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 2 856,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,36 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 185,61 Prozent angezogen.

Am Markt war Fresnillo jüngst 23,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

mehr Nachrichten