Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Anlage im Blick
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26.05.2026 16:03:55
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,261 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 2 856,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,36 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 185,61 Prozent angezogen.
Am Markt war Fresnillo jüngst 23,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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