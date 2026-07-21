Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Profitables Fresnillo-Investment? 21.07.2026 16:03:47

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie gebracht.

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Fresnillo-Papier bei 14,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,680 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresnillo-Aktie auf 24,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,13 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 64,13 Prozent.

Am Markt war Fresnillo jüngst 18,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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