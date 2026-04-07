Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Rentable Fresnillo-Anlage?
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07.04.2026 16:03:46
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,88 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,694 Fresnillo-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 34,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 436,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 336,15 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 25,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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