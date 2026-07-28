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Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Investmentbeispiel 28.07.2026 16:03:50

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresnillo gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresnillo-Aktie bei 6,06 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,908 Fresnillo-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 210,09 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 27.07.2026 auf 25,53 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 321,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 18,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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