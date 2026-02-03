FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Fresnillo-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fresnillo-Anteile an diesem Tag 7,10 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,094 Fresnillo-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 516,98 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 02.02.2026 auf 36,68 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 416,98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo belief sich zuletzt auf 27,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at