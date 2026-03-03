FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien verdienen können.

Am 03.03.2025 wurden Fresnillo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresnillo-Aktie an diesem Tag 7,54 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 132,626 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (41,20 GBP), wäre das Investment nun 5 464,19 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 446,42 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Fresnillo eine Marktkapitalisierung von 30,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at