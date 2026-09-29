Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Fresnillo-Performance 29.09.2026 16:03:48

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Fresnillo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,67 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 130,296 Fresnillo-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 3 574,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,43 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +257,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo belief sich zuletzt auf 21,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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