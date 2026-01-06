FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,44 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 552,795 Fresnillo-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54 285,71 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 05.01.2026 auf 34,96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 442,86 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Fresnillo eine Marktkapitalisierung von 24,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at